Vetter wint kogelstoten in vijfkamp

Atlete Anouk Vetter is bij de EK indoor in Glasgow terug op de vierde plaats in de vijfkamp na de winst op het derde onderdeel, het kogelstoten. Ze vergaarde veel punten met een stoot van 15,40.

De Britse Katherina Johnson-Thompson kwam niet verder dan 13,15 meter. De topfavoriete voor het goud leverde flink in van haar voorsprong op de concurrentie, maar behield wel de leiding in de tussenstand met 2989 punten. Vetter heeft 130 punten minder (2859).

De Franse nummer twee Solene Ndama en de Britse nummer drie Niamh Emerson hebben iets meer punten dan de Nederlandse troef, die voor het eerst in vier jaar weer meedoet aan een vijfkamp. De 26-jarige Arnhemse kan vrijdagavond de strijd om een medaille vol aangaan op de laatste twee onderdelen: het verspringen en de 800 meter.

Vetter begon de vijfkamp met de vierde tijd op de 60 meter horden (8,33), maar zakte weg naar de zevende plaats na het hoogspringen (1,75).