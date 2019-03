Wild opent omnium met vierde plaats op scratch

Kirsten Wild is bij de WK baanwielrennen in Pruszkow het omnium begonnen met de vierde plaats op het onderdeel scratch. De titelverdedigster uit Zwolle zag de Italiaanse Letizia Paternoster voor haar als eerste de finish passeren. Achter de winnares kwamen de Australische Annette Edmondson, de wereldkampioene van 2015, en de Amerikaanse Jennifer Valente over de finish.

Later op vrijdagmiddag volgt het tweede onderdeel, de temporace. De andere onderdelen, de afvalkoers en de puntenkoers, zijn vrijdagavond. Wild won afgelopen winter bij wereldbekerwedstrijden drie keer een omnium en het eindklassement.