Wild opnieuw wereldkampioene omnium

Het omnium is van Kirsten Wild. De 36-jarige Zwolse werd in het Poolse Pruszkow voor het tweede jaar op rij wereldkampioene op het olympische onderdeel. Begonnen als tweede aan de afsluitende puntenkoers passeerde Wild de 19-jarige Italiaanse Letizia Paternoster. Het brons ging naar de Amerikaanse Jennifer Valente.

Wild was begonnen met de vierde plaats op de scratch en de zesde op de temporace. Na de afvalkoers, die ze won, begon ze met een achterstand van twee punten op de jonge Italiaanse, die al wereldkampioen omnium was bij de junioren. Halverwege nam Wild de leiding over van Paternoster, waarna ze de marge van twee punten succesvol verdedigde.

Wild won afgelopen winter bij wereldbekerwedstrijden drie keer een omnium en het eindklassement. Op de openingsdag van de WK had ze al het zilver gepakt op de scratch als los onderdeel.