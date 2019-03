Boogschutter Schloesser Europees kampioen

Handboogschutter Mike Schloesser heeft bij de Europese kampioenschappen in Samsun de indoortitel veroverd. De Limburger deed dat zaterdag in de Turkse stad op het niet-olympische onderdeel compound. Schloesser versloeg in de finale de Fransman Andrien Gontier.

De eindstrijd ging lange tijd gelijk op, waardoor bij 148-148 een shoot-out nodig was. Daarin was het verschil minimaal, beiden schoten een tien, maar de pijl van de Nederlander zat het dichtst bij het midden van de roos. Dat gaf de doorslag.

Met Peter Elzinga en Sil Pater veroverde Schloesser eerder brons in de teamwedstrijd.