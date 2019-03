Büchli al uitgeschakeld op sprint

Voor Matthijs Büchli zitten de WK baanwielrennen erop. De winnaar van de keirin in het Poolse Pruszkow vloog er op de sprint in de eerste ronde uit. Büchli had een matige tijd (15e) gereden in de kwalificaties en trof het niet met de koppeling aan Sam Webster. De Nieuw-Zeelander, vorig jaar winnaar van het sprinttoernooi op de Commonwealth Games, versloeg Büchli die daardoor geen kans meer heeft zijn medailleverzameling uit te breiden. Behalve op de keirin had hij als lid van de teamsprint op de openingsdag al een gouden medaille veroverd.

,,Ik had de benen niet meer”, vertelde Büchli, die deel uitmaakt van de BEAT Cycling Club, na zijn vroege afscheid. ,,Ik reed eigenlijk helemaal geen gekke rit tegen Sam Webster, maar ik denk dat de teamsprint en keirin mij te veel kracht hebben gekost. Ik ben verder dik tevreden over dit toernooi. Mijn twee doelen, succes op de teamsprint en de keirin, heb ik behaald, dus ik ga met een goed gevoel naar huis.”