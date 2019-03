De Witte vecht zich naar brons op 400 meter

Lisanne de Witte heeft bij de EK indooratletiek in Glasgow een bronzen medaille veroverd op de 400 meter en daarmee haar status als internationale topatlete bekrachtigd. Ze liep in de finale een persoonlijk record van 52,34.

Vorige zomer verraste De Witte met eveneens brons op de 400 meter bij de EK outdoor in Berlijn in een Nederlands record van 50,77.

Ze moest er in de finale in Glasgow hard voor werken, want De Witte werd na de eerste ronde naar de vijfde positie verdrongen. De Zwitserse Lea Sprunger was onnavolgbaar en rende naar het goud in 51,61. Ook de vrouw die het zilver pakte, de Belgische Cynthia Bolingo, was niet te achterhalen. Met een uiterste krachtsinspanning haalde De Witte nog twee hardloopsters in op de laatste meters.