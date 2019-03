Marathon Cup voor Den Hertog en Kamminga

Sjoerd den Hertog heeft voor het tweede jaar op rij de KPN Marathon Cup veroverd. De 27-jarige schaatser uit Groningen stelde de eindzege veilig door in de laatste wedstrijd, in Leeuwarden, als derde te eindigen. Bij de vrouwen ging de hoofdprijs naar Manon Kamminga.

Den Hertog sprintte achter winnaar Robert Post en Simon Schouten naar de derde plek in de Elfstedenhal. Het verschil op de streep was minimaal. ,,Ik durfde niet te juichen, net als in Enschede wist ik het weer niet”, zei Post, die zijn derde zege van dit seizoen boekte. ,,Maar gewonnen is gewonnen. Het geeft een fantastisch gevoel. Super om het seizoen te kunnen afsluiten met de ploeg.” Den Hertog won het eindklassement met 299,3 punten, Mats Stoltenborg eindigde als tweede met 238,1.