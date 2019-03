NBA-ster Gasol weg bij San Antonio Spurs

De Spaanse basketbalvedette Pau Gasol verlaat de San Antonio Spurs. De Spurs zijn het met de 38-jarige Gasol eens geworden over het ontbinden van zijn contract. Gasol, die twee keer kampioen werd in de NBA, zou naar verluidt op weg zijn naar de Milwaukee Bucks.

Daar kan hij een contract tekenen zodat hij nog mee kan doen in de play-offs voor het Noord-Amerikaanse basketbalkampioenschap. De Bucks, koploper van de oostelijke divisie, verzekerden zich vrijdag als eerste NBA-club van een ticket voor de play-offs.

Gasol, al achttien jaar actief in de NBA, zat sinds 2016 bij de Spurs, dat op het moment achtste staat in de westelijke divisie. De Spanjaard is zes keer verkozen als Allstar. Met de Spaanse nationale ploeg werd hij in 2006 wereldkampioen en won hij drie olympische medailles.