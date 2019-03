Sablikova rijdt wereldrecord op 3000 meter

Martina Sablikova heeft bij de WK allround in Calgary het wereldrecord op de 3000 meter verbeterd. De 31-jarige schaatsster uit Tsjechië finishte in een tijd van 3.53,31. Daarmee was de regerend wereldkampioene op deze afstand een fractie sneller dan de Canadese Cindy Klassen, die in 2006 eveneens op de Olympic Oval in Canada op 3.53,34 uitkwam.

Sablikova, dertiende op de 500 meter, steeg naar de tweede plaats in het klassement na twee afstanden. De viervoudig kampioene kijkt op de 1500 meter tegen een achterstand aan van 2,88 seconden op titelverdedigster Miho Takagi. De 24-jarige Japanse rijdster moest op de 3000 meter genoegen nemen met de achtste tijd (4.00,16). Dankzij haar ijzersterke 500 meter (37,22) heeft Takagi niettemin haar tweede wereldtitel voor het grijpen.

Antoinette de Jong bleef in het klassement derde, op 2,95 van de Japanse leidster. De Europees allroundkampioene gaf in haar race tegen Sablikova bijna 5 seconden toe op het wereldrecord. Ze reed met 3.58,25 nog wel de tweede tijd.

Ireen Wüst kwam niet verder dan de zesde plaats op de 3000 meter (3.59,79). De zesvoudig kampioene zakte naar de vierde plek, op 3,54 van Takagi.

Carlijn Achtereekte staat na de eerste WK-dag op de vijfde plaats. Ze reed de vierde tijd (3.58,70) op de 3000 meter, de afstand waarop ze olympisch kampioene is.