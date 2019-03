Schippers spurt naar finale 60 meter

Dafne Schippers kan zich opmaken voor de strijd om de medailles op de 60 meter bij de EK indoor in Glasgow. De Utrechtse atlete spurtte naar de eerste plaats in haar heat uit de halve finales in 7,22 en plaatste zich voor de finale later zaterdagavond (21:35 uur).

Schippers kende een ongemakkelijke aanloop naar de titelstrijd in Schotland, want een week voor het toernooi gleed ze op gladde sokken onderuit op de trap en viel naar beneden. Ze hield er rugpijn aan over, maar die was gelukkig van korte duur.

In de series liep ze al weer vrij soepel 7,24. In de halve finale had ze geen geweldige start, maar de versnelling naar de meet zag er goed uit en ze passeerde de concurrentie met gemak.