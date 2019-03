Springruiter Schuttert vierde in Doha

Springruiter Frank Schuttert is bij de eerste wedstrijd van dit jaar uit de Global Champions Tour in Doha als vierde geëindigd in de Grand Prix. Hij maakte met Chianti’s Champion in de barrage een springfout. Vijf combinaties hadden zich voor de toegift geplaatst, de Fransman Julien Epaillard was met Usual Suspect d’Auge de beste.

De tweede plaats was voor de Engelsman Ben Maher met Explosion, derde werd de Belg Nicola Philippaerts met Chilli Willi. De eerste drie maakten geen springfouten.

Kim Emmen eindigde met Teavanta als 27e, Maikel van der Vleuten werd met Utopia 31e.