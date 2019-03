Supertalent Ingebrigtsen imponeert ook indoor

Het Noorse hardloopfenomeen Jakob Ingebrigtsen heeft ook toegeslagen op de EK indoor in Glasgow. De pas 18-jarige atleet won het goud op de 3000 meter. Hij finishte in 7.56,15. De Brit Chris O’Hare pakte zilver en Henrik Ingebrigtsen, de oudere broer van Jakob, behaalde het brons.

Ingebrigsten veroverde afgelopen zomer als jongste hardloper ooit de Europese outdoortitels op de 1500 en 5000 meter.

Gianmarco Tamberi bemachtigde in Glasgow de gouden medaille bij het hoogspringen. De 28-jarige Italiaan kwam als enige over 2,32 meter. De flamboyante atleet is eindelijk verlost van blessureleed aan zijn enkel. Hij liep een zware blessure op toen hij in 2016 vlak voor de Olympische Spelen in Rio een poging waagde op 2,41. In Glasgow was hij een opvallende verschijning met op de rechterhelft van zijn gezicht een getrimde baard, terwijl de andere helft glad geschoren was.