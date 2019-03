Turners zevende in wereldbeker meerkamp

De Nederlandse turners Sanna Veerman en Bart Deurloo zijn bij de wereldbeker in de Verenigde Staten beiden als zevende geëindigd op de meerkamp. De net 17-jarige Veerman debuteerde in Greensboro (North Carolina) in de wereldbeker. Ze turnde 50,765 punten bij elkaar.

Het goud bij de prestigieuze American Cup ging naar de pas 15-jarige Amerikaanse Leanne Wong, die tot 56,765 kwam. Daarmee troefde ze haar landgenote Grace McCallum net af (56,465).

Bij de mannen ging de winst naar Yul Moldauer. De Amerikaan, geboren in Zuid-Korea, kwam tot 85,932 punten. Deurloo behaalde 76,932 punten en eindigde daarmee net als Veerman op de zevende plaats.

Bij de Austrian Team Open in Linz pakte Eythora Thorsdottir de winst. De Nederlandse turnster was de beste op sprong, brug en vloer en eindigde op 52,850 punten in de Oostenrijkse meerkamp.