Van Diepen pakt brons op 400 meter in record

Tony van Diepen heeft verrassend de bronzen medaille veroverd op de 400 meter bij de EK indoor in Glasgow. De 22-jarige atleet liep in de finale ook nog een Nederlands record van 46,13. Hij verbeterde de 46,26 die op naam stond van Liemarvin Bonevacia.

Van Diepen moest alleen de Noor Karsten Warholm (goud in 45,05) en de Spanjaard Óscar Husillos (zilver in 45,66) voor zich dulden. Hij ging praktisch op de meet voorbij de Sloveen Luka Janezic en struikelde naar de bronzen medaille.

,,Die tijd maakt me eigenlijk niks uit, de medaille betekent veel meer”, zei Van Diepen aan de finish. ,,Ik ga vanavond een overwinningsbiertje drinken. Eentje maar hoor”, aldus de Noord-Hollander, die bij zijn val na de finish een snee in zijn arm opliep ,,Een leuk souvenirtje.”

Van Diepen is deze winter hard komen opzetten op de 400 meter. Hij won zo’n beetje alle wedstrijden waar hij startte en had in zijn eerste race al de limiet voor de EK te pakken. Hij bekroonde zijn progressie twee weken geleden al met de Nederlandse titel, maar in Glasgow steeg hij boven zichzelf uit.

De verklaring ligt voor een deel in een veranderde trainingsaanpak. Van Diepen traint dit jaar voor de 800 meter en dat heeft een opzienbarend effect op zijn 400 meter. Zijn kracht ligt in het tweede deel; hij kan er op het laatste rechte stuk nog een ultieme versnelling uitgooien.