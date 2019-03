Zegereeks tennisser Djere strand in São Paulo

De Argentijnse tennisser Guido Pella heeft een einde gemaakt aan de zegereeks van Laslo Djere. De 23-jarige Serviër had acht partijen op rij gewonnen, maar moest in de halve finales van het ATP-toernooi in São Paulo buigen voor Pella: 7-6 (10) 7-6 (1). Djere won vorige week het graveltoernooi van Rio de Janeiro en schoot daardoor omhoog naar plek 37 op de wereldranglijst.

De 28-jarige Pella, nummer 48 van de wereld, neemt het zondag in de finale op tegen Christian Garin. De Chileen versloeg Casper Ruud uit Noorwegen met 6-4 6-4. Voor Garin wordt het zijn eerste finale op het hoogste niveau, Pella mag voor de vijfde keer om de hoofdprijs strijden. De Argentijn verloor zijn vorige vier finales allemaal, de laatste afgelopen maand in de Argentijnse stad Córdoba.