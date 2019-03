Zieke Jakobsen niet in Kuurn-Brussel-Kuurne

De Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen zal zondag niet deelnemen aan de wielerkoers Kuurne-Brussel-Kuurne. De 22-jarige renner van Deceuninck – Quick-Step heeft zich moeten afmelden wegens ziekte. Hij wordt vervangen door de Belg Pieter Serry.

,,De medische staf zal de komende dagen Fabio’s toestand verder bekijken, met het oog op de GP Samyn van dinsdag”, meldde de Belgische topploeg. ,,Het doel is om hem topfit te hebben voor de start van Parijs-Nice.” De Franse rittenkoers begint volgende week zondag.

Jakobsen debuteerde vorig jaar onder meer met overwinningen in Nokere Koerse, de Scheldeprijs en etappewinst in de Binckbank Tour. Dit jaar won hij al een rit in de Ronde van de Algarve.