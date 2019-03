Zverev en Kyrgios in finale Acapulco

Alexander Zverev en Nick Kyrgios staan in de finale van het tennistoernooi van Acapulco. Op het Mexicaanse hardcourt versloeg de als tweede geplaatste Duitser de Brit Cameron Norrie met 7-6 (0) 6-3. De Australiër Kyrgios was in zijn halve finale de als derde geklasseerde John Isner de baas: 7-5 5-7 7-6 (7).

Zverev, de nummer drie van de wereld, is de grote favoriet voor de zege na de zeer verrassende uitschakeling van de als eerste geplaatste Rafael Nadal in de tweede ronde. Kyrgios, de nummer 72 van de wereld, wist de Spanjaard te verslaan.

Kyrgios verbaast deze week in de Mexicaanse buitenlucht. Hij versloeg na Nadal ook grote namen als Stan Wawrinka en de Amerikaan Isner.

De 23-jarige Kyrgios gaat in de Nederlandse nacht van zaterdag op zondag proberen zijn vijfde ATP-titel te winnen. Voor de twee jaar jongere Zverev zou het zijn elfde toernooizege betekenen.