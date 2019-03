Atletiekploeg zesde op medaillespiegel

Met vijf medailles op de EK indooratletiek in Glasgow heeft de Nederlandse ploeg het aantal van de EK uit 2015 in Praag geëvenaard. Ook toen haalde de Nederlandse atleten vijf plakken binnen. De EK van 1989 in Den Haag blijft met zes medailles de meest succesvolle.

De Nederlandse ploeg eindigde in de medaillespiegel van Glasgow op de zesde plaats met één keer goud (Nadine Visser 60 meter horden), één keer zilver (Dafne Schippers 60m) en drie keer brons (Joris van Gool 60m, Lisanne de Witte 400m en Tony Van Diepen 400m).

Polen won het klassement met vijf keer goud en twee keer brons, voor Groot-Brittannië (vier goud, zes zilver, 2 brons).

Dafne Schippers scoorde in 2015 goud op de 60 meter, in Glasgow behaalde ze zilver op de korte sprint. Ze is in het rijtje van meervoudige medaillewinnaars gekomen op de EK indoor. Nelli Cooman voert die lijst aan met zes keer goud en twee keer brons, alle acht bemachtigd op de 60 meter. De Rotterdamse staat nog altijd derde op de ranglijst aller tijden achter de Tsjechische Helena Fibingerova (acht keer goud en drie keer zilver) en DDR-atlete Marlies Göhr (vijf goud, twee zilver en twee brons).