Braspennincx en Van Riessen naar halve finales

Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen zijn bij de wereldtitelstrijd baanwielrennen doorgedrongen tot de halve finales op het onderdeel keirin. Ze moesten in hun heat bij de beste vier finishen.

Braspennincx, die derde werd, moest even vrezen voor diskwalificatie. Ze leek iets omhoog te sturen waarna Lee Hoi Yan uit Hongkong ten val kwam. Het werd de Brabantse, die al eens tweede werd in 2015, uiteindelijk niet aangerekend. Van Riessen finishte als tweede in haar heat achter de Zuid-Koreaanse Lee Hye-jin. De titelverdedigster, de Belgische Nicky Degrendele, werd in diezelfde race vierde en mag ook terugkomen.