Braspennincx vijfde in finale keirin

Shanne Braspennincx is er niet in geslaagd een podiumplaats te bemachtigen op het onderdeel keirin bij de WK baanwielrennen in Pruszkow. De 27-jarige Brabantse finishte in de finale als vijfde. Het goud was voor Lee Wai Sze uit Hongkong, die vorig jaar in Apeldoorn nog zilver pakte. De tweede plaats was ditmaal voor de Australische Kaarle McCulloch. Het brons ging naar de Russische Daria Sjmeleva.

Laurine van Riessen miste de finale, maar de Leidse won nog wel de sprint om de zevende plaats.