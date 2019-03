Feyenoord wint dankzij primeur Van Persie

Robin van Persie heeft in zijn laatste maanden als profvoetballer nog voor een persoonlijke primeur gezorgd. De 35-jarige Rotterdammer leidde Feyenoord in de matig gevulde Kuip met drie doelpunten langs FC Emmen: 4-0. Het betekende voor Van Persie, die na dit seizoen stopt, zijn eerste hattrick in de eredivisie.

Dankzij de oude meester consolideerde Feyenoord de derde plaats. Na de uitschakeling in het bekertoernooi, woensdag door Ajax, resteert voor de Rotterdamse ploeg van de scheidende hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst alleen de strijd om plek drie. Aan het einde van het seizoen krijgt de club die als derde eindigt een ticket voor de voorrondes van de Europa League, de nummers vier tot en met zeven gaan in de play-offs strijden om één Europees startbewijs.

Van Bronckhorst en Van Persie wilden dolgraag afzwaaien met winst van de KNVB-beker. Feyenoord moest in de halve finale echter buigen voor Ajax. De Rotterdammers hebben daardoor alleen de competitie nog over om zich te verzekeren van Europees voetbal. Vier dagen na de verloren Klassieker geloofden heel wat fans van Feyenoord het wel, getuige de vele lege plekken in het stadion. Met linksback Ridgeciano Haps voor het eerst dit seizoen in de basis en Van Persie én Nicolai Jørgensen samen in de ploeg, begon de thuisclub stroef aan het duel.

De beste kansen waren aanvankelijk zelfs voor FC Emmen. Spits Sven Braken verzuimde de Drentse ploeg echter op voorsprong te zetten. Hij verscheen alleen voor Kenneth Vermeer, maar nam de bal zo slecht aan dat de keeper redding kon brengen. Vermeer hield aan de botsing wel een blessure over en moest zich enkele minuten later laten vervangen door Joris Delle, de derde doelman die zo zijn debuut maakte.

Van Persie tikte in de 39e minuut op aangeven van Sam Larsson de 1-0 binnen. Het betekende zijn 200e competitietreffer. Kort na rust volgde ook nummer 201, na een combinatie met Steven Berghuis en even later maakte Van Persie zijn eerste hattrick in de Nederlandse competitie compleet. Berghuis zorgde uit een vrije trap voor het slotakkoord.