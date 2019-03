Lavreysen baas over Hoogland in WK-finale

Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft Nederland na 12 jaar weer de wereldtitel op de sprint bezorgd. Op de slotdag van de WK in het Poolse Pruszkow was de 21-jarige Brabander in de finale te sterk voor zijn landgenoot Jeffrey Hoogland. De laatste Nederlandse wereldkampioen sprint was Theo Bos, die in 2007 zijn laatste van drie titels veroverde op het koningsnummer.

Voor de Nederlandse equipe was het de zesde wereldtitel waarmee de ploeg nog succesvoller was dan in het recordjaar 2018 toen in Apeldoorn vijf regenboogtruien werden veroverd.