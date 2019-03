Lewandowksi voorkomt record Ingebrigtsen

De Poolse hardloper Marcin Lewandowski heeft bij de EK indoor zijn titel op de 1500 meter geprolongeerd. Hij voorkwam daarmee een bijzondere dubbel van de Noor Jakob Ingebrigtsen.

Bij winst zou de 18-jarige Ingebrigtsen de jongste in de atletiekgeschiedenis zijn geworden met Europees indoorgoud op de 3000 en 1500 meter. Hij was afgelopen zomer bij de EK outdoor in Berlijn al de jongste winnaar ooit van de 1500 en 5000 meter.

De Noorse hardloopsensatie gold als grote favoriet voor de finale van de 1500 meter, maar hij bleek toch niet opgewassen tegen de ervaren rot Lewandowski. De 31-jarige specialist op de middenafstand sprintte Ingebrigtsen eruit in de laatste ronde.