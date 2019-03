Luiten net buiten top 10 in Oman

Golfer Joost Luiten heeft de Oman Open afgesloten op de gedeelde twaalfde plaats. De 33-jarige Rotterdammer, vorig jaar winnaar van het toernooi uit de Europese Tour, eindigde op 286 slagen. De Amerikaan Kurt Kitayama pakte de winst met 281 slagen, één minder dan een kwartet achtervolgers.

Het toernooi op de banen van Al Mouj in Muscat kende een rommelig verloop vanwege de weersomstandigheden. Een zandstorm zorgde ervoor dat bijna alle golfers vrijdag hun tweede omloop moesten afbreken. Ze konden een dag later vanwege de invallende duisternis ook de derde ronde niet afmaken. De deelnemers moesten zondag vroeg op om eerst ronde drie uit te spelen, daarna konden ze direct verder met de slotronde.

Luiten verspeelde zijn kansen op een topnotering door een moeizame tweede ronde, waarvoor hij 77 slagen nodig had (vijf boven par). Dankzij rondes van 68 en 72 slagen kwam de Rotterdammer toch nog in de buurt van de top tien.

,,In de laatste ronde heb ik niet voldoende gescoord voor een echt topresultaat. Maar al met al was het zeker geen slechte week”, zegt Luiten, die een week eerder als tiende eindigde op het toernooi uit het World Golf Championship in Mexico-Stad. ,,Ik wist dat het fysiek en mentaal zwaar zou worden om vanuit Mexico hier naartoe te reizen en een goed resultaat neer te zetten, maar een twaalfde plek is zeker niet slecht.” Luiten slaat komende week het Qatar Open over, omdat hij naar eigen zeggen toe is aan wat rust.