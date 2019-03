Muir steelt Schotse harten met dubbel goud

De Schotse atlete Laura Muir heeft de harten van haar volk definitief voor zich gewonnen. Ze won op de EK indoor in Glasgow haar tweede gouden medaille. Ze was oppermachtig in de finale van de 1500 meter. Met meer dan 4 seconden voorsprong kwam ze als eerste over de meet in 4.05,92. Muir had vrijdag ook al overtuigend de titel op de 3000 meter veroverd.

De prestatie van Muir was extra bijzonder omdat ze precies hetzelfde deed als twee jaar geleden op de EK indoor in Belgrado. Ook toen won ze het goud op de 1500 en 3000 meter.