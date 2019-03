Pella pakt in vijfde finale eerste titel

De Argentijnse tennisser Guido Pella heeft in zijn vijfde ATP-finale eindelijk succes behaald. De 28-jarige Pella schreef het graveltoernooi van São Paulo op zijn naam door Christian Garin uit Chili in twee sets te kloppen: 7-5 6-3. De Argentijn, nummer 48 van de wereld, had zijn vorige vier finales op het hoogste niveau allemaal verloren: in 2016 in Rio de Janeiro, in 2017 in München, in 2018 in Umag en eerder dit jaar in Córdoba.

Pella had in São Paulo in de halve finales een einde gemaakt aan de zegereeks van Laslo Djere. De 23-jarige Serviër had acht partijen op rij gewonnen. Djere schreef een week eerder het graveltoernooi van Rio de Janeiro op zijn naam. Zijn reeks eindigde tegen Pella: 7-6 (10) 7-6 (1).