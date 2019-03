Roest grijpt de macht op 5000 meter

Patrick Roest begint als klassementsleider aan de tweede schaatsdag bij de WK allround in Calgary. De 23-jarige titelhouder schreef met een persoonlijk record van 6.08,27 de 5000 meter op zijn naam. Eerder reed hij op de 500 meter op de Olympic Oval ook al een persoonlijke toptijd (tweede in 35,74).

Roest verdedigt zondag op de 1500 meter een marge van 0,88 seconde op Sverre Lunde Pedersen. De Noor, tweede vorig jaar bij de WK in Amsterdam, reed op de 5000 meter de derde tijd (6.10,10).

Sven Kramer klom, na zijn matige 500 meter (negende in 36,41), naar de derde plaats in de tussenstand. De negenvoudige kampioen reed de tweede tijd op de 5 kilometer (6.08,83). Hij staat in het klassement op 2,18 seconden van Roest.