Timo Roosen is zondag in Kuurne-Brussel-Kuurne ten val gekomen. De Nederlandse wielrenner heeft daar een pijnlijke knie aan overgehouden en is naar het ziekenhuis gebracht, meldt zijn ploeg Jumbo-Visma. Roosen deed zaterdag nog mee in Omloop het Nieuwsblad.

In het ziekenhuis worden foto’s gemaakt. Daarna moet duidelijk worden hoe lang hij niet in actie kan komen.