Sablikova rijdt ook wereldrecord op 5 km

Martina Sablikova heeft bij de WK allround in Calgary ook op de 5000 meter het wereldrecord verbeterd. De 31-jarige stayer uit Tsjechië reed in de voorlaatste rit een tijd van 6.42,01. Daarmee was ze sneller dan haar eigen toptijd van 6.42,66 uit 2011 in Salt Lake City.

Een dag eerder verbeterde Sablikova ook al de mondiale toptijd op de 3000 meter. Ze moet afwachten wat de Japanse titelhoudster Miho Takagi in de laatste rit doet. De Aziatische klassementsleidster verdedigt een marge van bijna 15 seconden op Sablikova.