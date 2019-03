Tafeltennistitels voor Gommers en Vermaas

Tafeltennisser Rajko Gommers heeft voor de tweede keer de Nederlandse titel veroverd. De 23-jarige Brabander versloeg titelverdediger Ewout Oostwouder in de finale in zes games: 11-5 8-11 12-10 11-9 12-14 11-5. Gommers, als tweede geplaatst bij de NK in Zwolle, werd twee jaar geleden voor het eerst nationaal kampioen. Oostwouder zegevierde in 2014, 2015 en 2018.

Bij de vrouwen was Kim Vermaas voor de eerste keer de beste. De 23-jarige Zuid-Hollandse klopte favoriete Britt Eerland in de spannende eindstrijd, die zeven games duurde: 11-7 11-7 4-11 7-11 12-10 9-11 11-2. Eerland pakte in 2016 de Nederlandse titel. Vorig jaar ontbrak ze op de NK, net als Li Jie. Bij afwezigheid van de Nederlandse topspeelsters zegevierde toen de talentvolle Shuo Han Men, die nu al in de kwartfinales strandde. Li Jie deed dit jaar weer niet mee, dit keer vanwege een blessure aan haar nek.