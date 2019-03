Na zeven overwinningen op rij is Milwaukee Bucks in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA weer eens tegen een nederlaag opgelopen. Utah Jazz was met 115-111 te sterk voor de koploper in de Eastern Conference. De thuisploeg werkte in het vierde kwart een achterstand van 17 punten weg.

Grote man bij Utah was Donovan Mitchell die tot 46 punten kwam, de hoogste score uit zijn loopbaan. Bij de bezoekers was Giannis Antetokounmpo de topschutter. Hij kwam uit op 43 punten.