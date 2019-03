Visser met overmacht naar goud 60 horden

Nadine Visser heeft de Nederlandse atletiekploeg de begeerde gouden medaille bezorgd op de EK indoor in Glasgow. De 24-jarige atlete was superieur in de finale van de 60 meter horden en won in 7,87 seconden, veruit haar beste tijd van dit seizoen. Het was ook de beste Europese seizoensprestatie.

Ze onttroonde de Duitse Cindy Roleder, die nu genoegen moest nemen met zilver op gepaste afstand: 7,97. De Wit-Russin Elvira Herman behaalde het brons in 8,00.

Het is Vissers tweede medaille op een titeltoernooi na het brons op de WK indoor een jaar geleden in Birmingham. Toen kwam de medaille als een grote verrassing, in Glasgow gold ze als grote favoriete voor eremetaal.

Visser was dit toernooi scherp. Ze dook in de serie en in de halve finale onder de 8 seconden (7,99), ondanks slordigheidjes. In de finale bleek ze in staat tot een nagenoeg perfecte race; ze was goed weg uit het startblok en raasde in balans over de hekjes.

,,Ik was nerveus, voor de start, maar ben zo blij nu. Deze medaille betekent heel veel voor mij. De tijden die ik in de serie en de halve finale liep, waren OK, maar ik wist dat ik sneller kon.’’ Ze bleef vier honderdsten boven haar Nederlands record van 7,83.

De Hongaarse Luca Kozak, die zich als snelste had geplaatst voor de finale, ontbrak. Ze was na de halve finales geblesseerd geraakt.

De medaille van Visser is de vijfde van de Nederlandse equipe op de EK in Glasgow. Op zaterdag scoorde de ploeg vier medailles in drie kwartier tijd: zilver voor Dafne Schippers op de 60 meter, brons voor Joris van Gool op de 60 meter, brons ook voor Lisanne de Witte en Tony van Diepen op de 400 meter.