Visser met solide race naar finale 60 horden

Nadine Visser heeft zich met een solide race geplaatst voor de finale van de 60 meter horden bij de EK indoor in Glasgow. De 24-jarige atlete finishte in haar halve finale als tweede in 7,99. Het was dezelfde tijd die ze zaterdag in de series liep. De Hongaarse Luka Kozak won de heat in 7,97. De finale van de 60 horden is zondagavond (19:25 uur).

Visser geldt in Glasgow als een van de favorieten voor het Europees goud. Die hoge verwachtingen zijn gevoed door de bronzen medaille die de Noord-Hollandse een jaar geleden veroverde op de WK indoor in Birmingham. Ze was daar de snelste Europese en liep een Nederlands record van 7,83.

Na haar onverwachte succes in Birmingham zei Visser de meerkamp vaarwel en richtte ze zich volledig op de horden. Afgelopen zomer liep ze het belegen Nederlands record van Marjan Olyslager op de 100 meter horden uit 1989 uit de boeken en zette het op 12,71. Op de EK in Berlijn greep ze naast een medaille en werd vierde.

Deze winter werkte Visser een zware trainingsstage af in Zuid-Afrika. Ze begon daardoor wat vermoeid aan het indoorseizoen, maar na de NK indoor, waar ze haar vijfde nationale titel op de 60 horden veroverde, rustte ze goed uit. In Glasgow staat ze weer op scherp, getuige haar twee sterke races. Met de 7,99 in de halve finales noteerde ze ook de tweede tijd van het veld. De Duitse titelverdedigster Cindy Roleder won de tweede heat in 8,02.