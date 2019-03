Visser op jacht naar ontbrekende goud

Nadine Visser had genoten van de Nederlandse medailleregen bij de EK indooratletiek in Glasgow. Oranje behaalde zaterdag vier medailles in een tijdsbestek van drie kwartier. ,,Bizar. Iedereen die een kans had maakte het waar. Het was heel tof om te zien’’, zei de hordeloopster, die zondagavond in de finale van de 60 meter horden staat, bij de NOS.

Lisanne de Witte begon de oogst met brons op de 400 meter, daarna scoorde Tony van Diepen brons op de 400 meter. Vervolgens veroverde Dafne Schippers zilver op de 60 meter en sloot Joris van Gool af met brons op de 60 meter.

Het goud ontbreekt nog en Visser wil daar graag voor zorgen. ,,Ik ga mijn best doen. Ik voel dat ik harder kan dan de 7,97 die ik nu heb gelopen en dat moet ook in de finale. Het zit dicht bij elkaar, dus het wordt spannend’’, aldus Visser, die niet helemaal tevreden was over haar race in de halve finales. ,,Ik raakte het laatste hekje, waardoor ik een beetje uit balans raakte. Maar het was goed genoeg om in de finale te komen. Ik voel me goed en scherp.’’