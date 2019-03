Wild pakt vierde medaille op WK

Kirsten Wild heeft bij de WK baanwielrennen haar vierde medaille veroverd, het was een bronzen op de puntenkoers. Wild slaagde erin de laatste sprint te winnen. Die leverde dubbele punten op, waardoor ze op 26 uitkwam. Het goud was voor de Australische Alexandra Manly die onderweg een ronde voorsprong (20 punten) had gepakt en uitkwam op 29. De Ierse Lydia Boylan deed dat in de slotfase ook, waardoor ze afsloot met 28 punten.

Wild pakte eerder zilver op scratch en goud op het omnium en de koppelkoers, die laatste samen met Amy Pieters. Vorig jaar in Apeldoorn won ze de puntenkoers nog, net als het omnium en de scratch. De eerdere inspanningen op de piste van Pruszkow eisten wellicht hun tol, gaf ze toe bij de NOS. ,,Ik fietste voor mijn gevoel de hele wedstrijd achter de feiten aan. Ik moest veel gaten dichtrijden omdat ik verkeerde keuzes maakte. Ik voelde dat ik niet de benen had, dan moet je het slimmer spelen.”

Het kwam er op aan dat ze sowieso de laatste sprint moest winnen om nog kans te maken op een medaille. Daar slaagde Wild na een lange inspanning wel in. Manly, die als derde finishte, pakte genoeg punten voor het goud. ,,Ik ben er voor blijven knokken. Ik wist dat ik die laatste sprint moest winnen. Ik dacht: doe het nou maar, anders krijg je er spijt van.” Het brons was niet de afsluiter die ze gewild had. ,,Dat is een beetje een domper, maar ik dacht vooraf al: wat er ook gebeurt vandaag, ik mag toch trots zijn. Met Amy de koppelkoers winnen en het omnium, dat waren mijn twee hoofddoelen.”