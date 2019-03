Deurloo en Rijken slaan EK turnen over

Turners Bart Deurloo en Frank Rijken ontbreken in de selectie van de turners voor de Europese kampioenschappen in april in het Poolse Szczecin. De twee turners slaan de EK over en doen dus ook niet mee aan de open EK-kwalificatiewedstrijd op 10 maart in Amsterdam. Epke Zonderland ontbreekt daar ook, maar de regerend wereldkampioen op de rekstok wil wel deelnemen aan de EK.

De turners Michel Bletterman, Rick Jacobs, Bram Verhofstad, Bram Louwije en Casimir Schmidt komen op 10 maart in actie tijdens de open EK-kwalificatiewedstrijd. Het vijftal werd eerder door bondscoach Bram van Bokhoven al geselecteerd voor de EK-trajectselectie. Wereldkampioen Zonderland richt zich deze week op de aankomende World Cups in Bakoe en Doha en laat deelname aan de open EK-kwalificatie schieten.

Deurloo turnt de komende periode een drietal meerkamp World Cups. De laatste World Cup in deze reeks in Tokio vindt plaats tijdens het eerste weekend van de EK. Voor Rijken komt het EK te vroeg in het seizoen om een optimale prestatie neer te kunnen zetten. De turner heeft in overleg met de bondscoach gekozen voor een andere opbouw naar de WK – waar olympische kwalificatie op het spel staat .