Harden leidt Rockets langs Celtics

James Harden zag vorige week een lange serie eindigen van wedstrijden waarin hij steeds minimaal 30 punten maakte, maar de basketballer van Houston Rockets is al weer begonnen aan een nieuwe reeks. Tegen Boston Celtics gooide Harden 42 punten bij elkaar. Hij bezorgde de Rockets daarmee in Boston de vijfde overwinning op rij: 115-104.

De 29-jarige Amerikaan had in 32 wedstrijden op rij steeds minimaal 30 punten gemaakt. Harden stond door een nekblessure even aan de kant en kwam vorige week bij zijn rentree tot ‘slechts’ 28 punten. De bebaarde vedette pakte het daarna weer op met scores van 30, 58 en nu 42 punten. De basketballers uit Houston zijn dankzij hun sterke serie opgeklommen naar de vijfde plek in het westen.

Toronto Raptors, de nummer twee in het oosten, ging na verlenging onderuit bij Detroit Pistons: 112-107. Het betekende de 18e nederlaag voor de ploeg uit Canada, die daar 46 zeges tegenover kan zetten. Milwaukee Bucks, de koploper met 48 overwinningen, versterkte zich met Pau Gasol. De 38-jarige Spanjaard liet afgelopen weekeinde zijn contract bij San Antonio Spurs ontbinden. Gasol, bezig aan zijn achttiende seizoen in de NBA, werd met Los Angeles Lakers twee keer kampioen.