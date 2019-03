Kramer: WK verknald op 500 meter

De eindconclusie van Sven Kramer over zijn WK allround in Calgary (brons) liet weinig aan duidelijkheid te wensen over. ,,Ik heb het verknald op de 500 meter”, zei de negenvoudige kampioen tegen de NOS. Hij had zaterdag een hapering bij de start en kon daarna de opgelopen achterstand niet meer repareren.

,,Mijn andere drie afstanden waren prima hier. Als je dan op de 500 meter ook gewoon goed begint, zit je heel anders in het toernooi. Daar koop je nu echter weinig voor.”

Kramer keek met gemengde gevoelens terug op zijn seizoen. Aanhoudende rugproblemen zaten hem de hele winter dwars. ,,Ik had een moeilijk begin, maar in januari beleefde ik een mooie periode met de Europese titel allround. Die rug blijft echter fragiel. Dat moet echt beter volgend seizoen.”

De wereldbekerfinale in Salt Lake City, komend weekeinde, moet Kramer overslaan. Hij heeft te weinig punten verzameld. ,,Ik ga nu eerst op vakantie. Ik moet mezelf wat rust gunnen. Zo’n rugblessure is gedurende het seizoen moeilijk te fixen. Daardoor loop je eigenlijk de hele winter achter jezelf aan.”