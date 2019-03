Primeur golfer Mitchell op Honda Classic

De Amerikaanse golfer Keith Mitchell heeft zijn eerste toernooizege geboekt op de PGA Tour. De 27-jarige Amerikaan schreef in Florida de Honda Classic op zijn naam, met dank aan aan fraaie putt op de laatste hole. Vanaf zo’n 5 meter sloeg hij de bal keurig in het putje, waardoor Mitchell één slag voorsprong overhield op zijn landgenoten Brooks Koepka en Rickie Fowler.

De Amerikaan was zijn slotronde begonnen met twee bogeys, maar herstelde zich knap met zes birdies. Mitchell eindigde op 271 slagen, negen onder par. Koepka en Fowler, in 2017 winnaar van de Honda Classic, hadden 272 slagen nodig voor hun vier rondes over de banen van Palm Beach Gardens.

,,Ik was al een paar keer dicht bij een toernooizege, maar steeds lukte het niet. Na die twee bogeys dacht ik: nee, niet weer”, zei Mitchell. ,,Gelukkig wist ik mijn emoties onder controle te houden.” De winnaar schoot op de wereldranglijst omhoog van plek 162 naar 68, vijf plaatsen onder Joost Luiten. De Rotterdammer eindigde afgelopen week in Oman net buiten de top 10.