Sportbond Azië door met ‘corrupte’ voorzitter

Sjeik Ahmad Al-Fahad Al-Sabah begint aan zijn achtste termijn als voorzitter van het olympisch comité van Azië (OCA). De 55-jarige bobo uit Koeweit werd op het congres in Bangkok herkozen, hoewel hij verwikkeld is in een corruptiezaak. Sinds vorig jaar loopt in Zwitserland een juridisch onderzoek tegen Al-Sabah.

Hij legde om die reden wel zijn functie bij het Internationaal Olympisch Comité neer. De invloedrijke Aziaat was sinds 1992 lid van het IOC. Hij fungeerde daar onder meer als hoofd van de afdeling die wereldwijd sportprojecten financiert. Al-Sabah stapte in 2017 al op als lid van de mondiale voetbalbond FIFA, omdat hij steekpenningen zou hebben aangenomen.

De sjeik mag wel nog vier jaar door als voorzitter van de OCA. Dat geldt ook voor vicevoorzitter Tsunekazu Takeda. De Japanner, preses van het olympisch comité in zijn land, werd onlangs door de Franse justitie verhoord over mogelijke omkoping rond het binnenhalen van de Olympische Spelen van 2020. Takeda ontkent dat hij stemmen heeft gekocht. De ethische commissie van de OCA ziet geen reden om actie te ondernemen tegen Takeda en sjeik Al-Sabah.