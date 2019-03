Sportraad vraagt om steun voor F1 in Zandvoort

De Nederlandse Sportraad heeft de overheid in een open brief gevraagd de komst van de Formule 1 naar Zandvoort te ondersteunen. Het circuit in de Noord-Hollandse duinen heeft dringend geld nodig om de organisatie van een grand prix te kunnen binnenhalen. Mogelijke investeerders twijfelen volgens de Sportraad aan de haalbaarheid van de zogeheten businesscase, omdat de overheid niet wil meebetalen.

Zandvoort had om een jaarlijkse overheidsbijdrage van 5 miljoen euro gevraagd, maar minister Bruno Bruins van Sport liet vorige maand weten geen geld te willen steken in een commercieel evenement. Zandvoort heeft tot eind deze maand de tijd om een bedrag van 30 tot 40 miljoen euro bij elkaar te krijgen. Het duincircuit, waarvan prins Bernhard van Oranje mede-eigenaar is, wacht ook met smart op steun van de omliggende gemeenten en de provincie om de benodigde aanpassingen aan en om het circuit te kunnen uitvoeren.

De Nederlandse Sportraad, een onafhankelijk adviesorgaan onder leiding van Michael van Praag, hoopt dat de overheid op andere manieren wel steun kan verlenen aan Zandvoort. ,,Facilitering door de overheid is nodig om randvoorwaarden in de sfeer van infrastructuur en veiligheid te garanderen. Participatie in de plannen is nodig om de volle winst te boeken op de terreinen van onder meer economie, duurzaamheid en uiteraard sport”, schrijft het orgaan, waarin onder anderen Ahmed Aboutaleb, Pieter van den Hoogenband, Esther Vergeer en Jaap de Groot zitten.

De Sportraad concludeert na contact met de FOM, de organisatie van de Formule 1, dat Zandvoort de enige optie is om een Grote Prijs van Nederland te organiseren. ,,Mocht de businesscase van Zandvoort niet rond komen, dan gaat de Formule 1 – aldus de FOM – aan Nederland voorbij.” Assen, dat dankzij een buitenlandse investeerder een sluitende begroting heeft, zou dus geen optie meer zijn.