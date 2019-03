Ook Rus laat Fed Cup schieten

Arantxa Rus doet in april niet mee met de Nederlandse tennissters in de wedstrijd in de Fed Cup tegen Japan. De huidige nummer 132 van de wereld geeft de voorkeur aan haar individuele loopbaan. Om diezelfde reden ontbreekt kopvrouw Kiki Bertens, de mondiale nummer 7, al een tijdje in het team.

,,Arantxa heeft gekozen om in april te blijven spelen op gravel. Lesley is een adequate vervangster. Zij kan goed uit de voeten op hardcourt”, aldus captain Paul Haarhuis, die vorige maand met Rus als kopvrouw met 4-0 van Canada verloor.

Naast Kerkhove bestaat de Nederlandse formatie uit Richèl Hogenkamp, Bibiane Schoofs en Demi Schuurs. Inzet van de ontmoeting met Japan in Osaka, op 20 en 21 april, is handhaving in wereldgroep 2. Nederland is momenteel de nummer veertien van de wereld bij de vrouwen.