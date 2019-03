Sénéchal klopt Nederlanders in Le Samyn

De Franse wielrenner Florian Sénéchal heeft de Waalse eendagskoers GP Le Samyn op zijn naam geschreven. De 25-jarige Fransman was de sterkste in de sprint van het kopgroepje waarin vier Nederlanders zaten. Niki Terpstra kwam als derde over de streep, Lars Boom werd vierde.

Boom ging de sprint van ver aan, in een poging zijn eerste zege voor Roompot-Charles te pakken. De 33-jarige Brabander hield het echter niet vol. Boom uitte zijn teleurstelling door al voor de finish een ferme klap op zijn stuur te geven. Terpstra, die vorig jaar voor de tweede keer Le Samyn won, kon zijn oude ploeggenoot Sénéchal van Deceuninck – Quick-Step ook niet voorblijven.