Haase tegen qualifier, Bertens bij Williams

Bij de loting voor Indian Wells is tennisser Robin Haase gekoppeld aan een qualifier. Bij winst staat hij in de tweede ronde van het eerste masterstoernooi van het jaar tegenover de Spanjaard Pablo Carreño Busta, die als 19e geplaatst is in Californië.

Bertens is in het vrouwentoernooi de nummer 7 van de plaatsingslijst. Zij heeft in de eerste ronde een bye en speelt haar eerste partij tegen de winnares van het duel tussen de Kroatische Petra Martic en Magda Linette uit Polen. In de vierde ronde wacht mogelijk een ontmoeting met Serena Williams, het 10e reekshoofd.

Bertens maakt ook haar opwachting in het dubbelspel. Ze vormt een koppel met Donna Vekic uit Kroatië. Demi Schuurs speelt voor het eerst samen met de Russin Veronika Kudermetova. Schuurs begon dit jaar de samenwerking met de absente Bethanie Mattek-Sands. In het mannendubbelspel maakt Wesley Koolhof zijn opwachting aan de zijde van de Griekse sensatie Stefanos Tsitsipas.