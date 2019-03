Murray is optimistischer: geen pijn meer

Andy Murray heeft woensdagochtend tijdens een sponsorbijeenkomst in Londen nog maar eens de wens uitgesproken dat hij snel weer terugkeert op de tennisbaan. De Brit zei dat hij weer pijnvrij is.

,,Ik ben een stuk blijer omdat ik geen pijn aan mijn heup meer heb. Het herstel gaat langzaam maar best goed. Als het mogelijk is, wil ik zeker weer terugkeren”, zei Murray op de Queen’s Club. ,,Ik zei dat ook al in AustraliĆ«, maar ik weet simpelweg niet of het mogelijk is. Een ding weet ik wel; ik ben een stuk optimistischer dan het afgelopen jaar.”

De 31-jarige Murray, drievoudig grandslamkampioen, werd eind januari opnieuw geopereerd aan zijn rechterheup. Eerder die maand liet hij op de Australian Open optekenen dat hij weleens zijn laatste partij gespeeld zou kunnen hebben omdat de pijn ondraaglijk was. Hij verloor in de eerste ronde van de Spanjaard Roberto Bautista Agut.