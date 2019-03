Nederland knutselt mee aan nieuwe WADA-code

Een huis waar steeds aan wordt geknutseld, zo omschrijft Herman Ram de wereldantidopingcode die in 2021 een vierde versie krijgt. De voorzitter van de Dopingautoriteit heeft deze week de laatste adviezen van zijn instantie, de overheid, NOC*NSF en de atletencommissie ingediend, zoals wereldwijd voor input wordt gezorgd. Vanuit Nederland wordt onder meer gepleit voor mildere straffen bij ‘per ongeluk’-gebruik van doping en een betere afhandeling bij aangetroffen extreem lage concentraties van een verboden product. Ram ziet bovendien niets in een wereldwijde definitie van het begrip topsporters.

Om met dat laatste te beginnen. Elke sporter die op op het hoogste niveau zijn sport uitoefent is volgens de wereldantidopingorganisatie WADA een topsporter en valt dus onder het strengste regime. Het geldt bijvoorbeeld ook voor een frisbeewerper die Nederlands kampioen wordt. ,,En neem ijshockey”, zegt Ram. ,,In landen als Canada een superbelangrijke sport, religie haast. In Nederland een kleinere sport, waarin de belangen anders liggen. Wij zouden graag zien dat landelijke antidopingorganisaties tot op zekere hoogte kunnen bepalen wat wel en geen topsport is.”

Het WADA is al iets opgeschoven, zegt Ram. ,,In de eerste Code bestond het begrip recreatieve sporter niet.” Die eerste versie van, zeg maar, de dopinggrondwet, stamt uit 2003, werd sindsdien om de zes jaar herzien met in 2018 nog een aanpassing na het grootscheepse dopingschandaal in Rusland. Ram: ,,Het bleek niet goed verankerd hoe op te treden bij overtredingen van een dergelijke omvang.” In november van dit jaar wordt de nieuwe Code, die in 2021 ingaat, vastgesteld. Juristen werken er al maanden aan, met tot twee keer toe input van de onder meer overheden en nationale olympische comité’s. Op zich staat de Code als een huis, vindt Ram. ,,Maar wel een huis waar steeds aan wordt geknutseld.”

Niet alle wensen worden gehonoreerd, weet Ram. Nederland wil graag een andere aanpak zien voor atleten die slordig zijn geweest en daarna positief zijn getest. Hij schat het percentage daarop op zo’n 25 procent. ,,WADA weet dat maar vreest dat oplichters profiteren van versoepeling.” Ook ziet Nederland graag mildere straffen als het gaat om ‘social drugs’. WADA maakt daar ruimte voor, maar waarschijnlijk blijft het bij enkele soorten drugs, waaronder cannabis. ,,En we zien graag een andere benadering als het gaat om heel lage concentraties van een verboden product. Wat ons betreft volgt er dan geen tuchtprocedure, maar een waarschuwing.” Ram zegt het zelf al: ,,Waarschijnlijk onhaalbaar.”