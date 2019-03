Towns leidt Timberwolves langs Thunder

Basketballer Karl-Anthony Towns heeft zijn club Minnesota Timberwolves in de NBA met 41 punten langs Oklahoma City Thunder geleid. Het werd 131-120. Voor de Timberwolves was het al de derde opeenvolgende zege op Thunder.

Towns laat zich de laatste weken gelden. In de laatste vijf wedstrijden was hij goed voor gemiddeld 36,4 punten. Daarvoor stond hij langs de kant als gevolg van een auto-ongeluk. Illustratief voor zijn vorm was zijn sensationele dunk in de laatste minuut.

Bij de bezoekers maakte Paul George zijn rentree na een schouderblessure. George wist niet te overtuigen bij zijn terugkeer en was bij slechts acht van zijn 25 schietpogingen van dichtbij succesvol.

Thunder kwam voor de achtste keer op een rij met tien punten of meer achter in een wedstrijd. Het heeft zes van de laatste acht duels verloren.

Mike Conley had een groot aandeel in de 120-111-overwinning van zijn ploeg Memphis Grizzlies op Portland Trail Blazers. Conley nam een derde van de productie voor zijn rekening en vestigde daarmee een persoonlijk record.