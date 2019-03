James passeert Jordan op topscorerslijst NBA

LeBron James is Michael Jordan voorbij op de ‘eeuwige’ topscorerslijst van de NBA. De Amerikaanse basketballer van Los Angeles Lakers passeerde de man waarmee hij al bijna zijn hele carrière wordt vergeleken tijdens de thuiswedstrijd tegen Denver Nuggets. De Lakers verloren weliswaar met 115-99, maar daar had niemand het na afloop over.

James passeerde Jordan tijdens het tweede kwart van de wedstrijd, met een fraaie ‘lay-up’ met zijn linkerarm. Het kwam de 34-jarige Amerikaan op een staande ovatie van het publiek in het Staples Center te staan. James werd ook uitgebreid gefeliciteerd door zijn teamgenoten. Op de zijkant van de schoenen waarmee ‘King James’ speelde, had hij een boodschap aan Jordan geschreven: ‘Thank you M.J. 23’.

De superster van de NBA, in het bezit van drie kampioensringen, kwam in totaal tot 31 punten tegen de Nuggets. James schoof op naar de vierde plek op de ‘eeuwige’ topscorerslijst met 32.311 punten. Jordan kwam in zijn carrière, waarin hij met Chicago Bulls zes keer kampioen werd, tot 32.292 punten. James heeft alleen Kobe Bryant (33.643), Karl Malone (36.928) en Kareem Abdul-Jabbar (38.387) nog voor zich staan.