Qatar nog jaren gastheer MotoGP

De top van het motorracen zal nog jaren te zien zijn in Qatar. De lokale organisatoren hebben het contract met de MotoGP, dat al tot 2026 liep, nog eens met vijf jaar verlengd. Het golfstaatje is komend weekeinde gastheer van de eerste races om de WK dit seizoen, die op het circuit van Losail worden verreden. De Spanjaard Marc Márquez begint er op zijn Honda de jacht op een zesde wereldtitel in de hoogste motorsportklasse.

Qatar stond voor het eerst in 2004 op de kalender. Vier jaar later was het de eerste wedstrijd die bij kunstlicht werd verreden.