Tennisbond ATP op zoek naar nieuwe baas

De bond van professionele tennissers ATP gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter. De Brit Chris Kermode neemt aan het einde van dit jaar afscheid, wanneer zijn tweede termijn afloopt.

Kermode leidt de ATP sinds het begin van 2014. Vanuit de tennissers was al enige tijd sprake van twijfels over een nieuwe termijn, al kreeg hij deze week nog steun van Rafael Nadal die de hoop uitsprak dat alles bij het oude zou blijven. Het was blijkbaar niet voldoende om Kermode in zijn functie te laten.

De ATP roemt de bijdrage van de Brit aan het mannentennis, met name als het gaat om de toename van de inkomsten en belangstelling voor de ATP Tour. Hij stond ook aan de basis van de komst van nieuwe toernooien zoals de Next Gen ATP Finals in Milan en de ATP Cup, een toernooi voor koppels dat in 2020 voor het eerst wordt gehouden in Australië. ,,Ik ben trots op wat we sinds 2014 hebben bereikt”, aldus Kermode.